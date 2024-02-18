"Все силы бросили на Авдеевку": оккупанты были вынуждены приостановить наступление на другом направлении

Российские оккупанты уменьшили интенсивность штурмовых действий на Марьинском направлении, опрокинув силы на подкрепление для захвата Авдеевки.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Михаил-Лука Кабусь в эфире Эспрессо.

По его словам, сейчас кафиры продолжают наступать в направлении населенных пунктов Георгиевка и Победа.

"На Марьинском направлении враг приостановил штурмовые действия. Оккупанты были активными две недели назад. Получили очень мощный отпор. Сейчас они продолжают штурмовые действия с интервалом два-три дня в направлении населенных пунктов Георгиевка и Победа. Также по Красногоровке они тоже уменьшили свою активность", – рассказал Кабусь.

Он отметил, что оккупанты на Маринском направлении продолжают обстрелы.

"Я так понимаю, что все свои силы противник бросил на Авдеевку. Это им нужно для того, чтобы достичь всех своих целей. Впрочем, Марьинка не уступает по количеству обстрелов и вражеских штурмов. Просто сегодня враг это делает менее интенсивно", — сказал он.

Напомним, в ВСУ показали уникальные кадры обороны Авдеевки. Просмотреть видео можно по этой ссылке.

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