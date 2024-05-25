"Все сказали – нет": Зеленский рассказал о просьбе к Байдену перед вторжением РФ

Владимир Зеленский рассказал, о чем просил Джо Байдена в преддверии вторжения России в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения России он обращался к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против Владимира Путина и его окружения, а также против энергетики РФ.

Об этом президент рассказал в интервью центральноазиатским СМИ.

"Я просил президента Байдена и Европейский Союз ввести санкции против Кремля, Путина, его окружения, энергетики до момента вторжения, чтобы он (Путин – ред.) знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически. Но никто нас не слышал", - сказал Зеленский.

По его словам, на Западе выбрали ждать, когда Россия действительно нападет на Украину, прежде чем предпринять какие-либо действия в отношении страны-агрессора.

"Все сказали, что – нет: сначала шаг (должны сделать – ред.) россияне, а потом мы сделаем соответствующие шаги. В результате – большие человеческие потери, непоправимые. И мне кажется, что вот это катастрофа. Мне кажется, мы сидим с вами в разрухе. Убитые люди, судьбы, издевательства. Какой позитив? Вы только слышите, что где-то далеко будет очередной удар", – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский объяснил, возможно ли прекращение огня в Украине.

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