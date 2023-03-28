"Все станет гораздо сложнее": Песков на тайной вечеринке заявил, что "война против Украины надолго"

На мероприятии считают, что Путин готовит россиян к "бесконечной войне".

Спикер Путина Дмитрий Песков на тайной вечеринке в Москве заявил кремлевской элите о том, что война против Украины будет продолжаться долго. Это устроило не всех собравшихся.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на двух кремлевских чиновников, присутствовавших на праздновании.

В конце декабря 2022 года Песков собрал у себя на квартире узкий круг представителей кремлевской элиты. Они выпивали в конце года и говорили тосты с пожеланием мира и возвращения к привычной жизни. Однако Песков прекратил оптимизм кремлевских элит, заявив, что война надолго.

"Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу. Все станет гораздо сложнее. Это займет очень много времени", — заявил Песков.

Такое заявление якобы разозлило многих присутствующих, которые надеялись на завершение войны против Украины.

" Было неприятно слушать его выступление. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами, и мы должны готовиться к долгосрочной перспективе", — заявил анонимный источник в Кремле.

Британские журналисты считают, что Путин готовит население России к "бесконечной войне" против Украины.

Напомним, политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман считает, что Путин никогда не согласится на мирные переговоры с Украиной.

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