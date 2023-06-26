Все-таки не исчез: Шойгу появился на видео после бунта Пригожина

Видео, на котором Сергей Шойгу посещает войска в Украине, вышло в эфир после бунта в России, организованного добивавшимся его устранения Евгением Пригожиным.

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые появился на публике после того, как главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин потребовал от него уйти в отставку во время бунта, устроенного вместе со своими наемниками 24 июня, когда они захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву".

Об этом пишет Al Jazeera.

На видео, опубликованном в понедельник, 26 июня, министерством видно, как Шойгу якобы посещает российские войска в Украине.

Хотя непонятно, когда точно было снято видео, оно, похоже, направлено на создание порядка после того, как "вагнеровцы" в субботу, 24 июня, захватили российский город Ростов-на-Дону и, казалось бы, не встретив сопротивления, прошли к Москвы.

Бойцы Пригожина продвинулись в столицу, чтобы устранить то, что он назвал "коррумпированным и некомпетентным военным руководством России", прежде чем внезапно вернуться на оккупированную территорию восточной Украины после заключения соглашения с Кремлем о прекращении операции, проведенной при посредничестве самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Но поскольку бывший повар Путина выехал из Ростова-на-Дону на внедорожнике, Кремль, Лукашенко или сам Пригожин обнародовали некоторые детали договора, на который он согласился.

Остается непонятным, что в конечном счете произойдет с Пригожиным и его силами, но напряжение между лидером наемников и российскими военными обостряется в течение месяцев.

В последние недели он почти каждый день публиковал видео, в которых критиковал Минобороны России, утверждая, что его руководство некомпетентно и оно не оказывает достаточной поддержки его бойцам в Украине.

В пятницу, 23 июня, против Пригожина возбудили уголовное дело о "вооруженном мятеже" после того, как он обвинил российскую армию в обстреле позиций "Вагнера".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, и Пригожин поедет в Беларусь, а участвовавшие в мятеже "вагнеровцы" не будут привлечены к уголовной ответственности".

Однако в понедельник, 26 июня, несколько российских СМИ сообщили, что Пригожин остается под следствием Федеральной службы безопасности.

"На данный момент местонахождение Пригожина неизвестно", — сказала журналистка Al Jazeera, добавив, что главаря "вагнеровцев" также могут обвинить в "активном неповиновении".

Появление Шойгу в понедельник, 26 июня, может исключить "теорию о его возможной отставке".

Но будут ли "реорганизации в министерстве обороны сейчас сказать трудно", предупредила журналистка.

Пригожин регулярно критиковал Шойгу, но не нападал прямо на президента России, чье покровительство помогло миллиардеру разбогатеть и увеличить власть.

Несмотря на это, восстание многие рассматривают как проблему для Путина, которому никто не бросал такой вызов за более чем 20 лет пребывания в должности лидера России.

Отвечая на вопрос журналистов в субботу, 24 июня, доверяет ли Путин Шойгу, Песков сказал, что ему не известно о каких-либо изменениях в отношении президента.

Тем временем Соединенное Королевство заявило, что события этих выходных помогли Украине "набрать толчок".

"Было немного доказательств того, что Россия сохраняет какие-либо значительные резервы оперативного уровня сухопутных сил, которые можно было бы использовать для усиления против многих угроз, с которыми она сейчас сталкивается в сильно разделенных секторах", — заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Другие западные дипломаты отмечали, как восстание "вагнеровцев" показало уязвимость России.

В разговоре с американской телекомпанией NBC госсекретарь США Энтони Блинкен назвал восстание "чрезвычайным".

"Я думаю, что мы видели, как на русском фасаде появилось больше трещин", — сказал Блинкен.

Перед встречей с министрами иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеф Боррель сказал журналистам: "Монстр, который Путин создал вместе с "вагнеровцами" и их вожаком, сейчас кусает его".

Монстр действует против своего создателя. Политическая система демонстрирует слабость, а военная мощь трескается”, — сказал Боррель.

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