"Все точно пристанут перед трибуналом": Зеленский — о наказании оккупантов за военные преступления

"Все точно пристанут перед трибуналом": Зеленский — о наказании оккупантов за военные преступления

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что каждый, кто виноват в войне, будет наказан.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Все точно пристанут перед трибуналом, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей... Я в это верю, мы знаем, как идет международный процесс, международный суд, как это бывает. Это бывает годами. Мы подождем, а если такие как я не дождутся, так что наши дети точно дождутся. Я верю, что это будет последний гвоздь в политику этого государства", — отметил Зеленский.

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