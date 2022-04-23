"Все точно пристанут перед трибуналом": Зеленский — о наказании оккупантов за военные преступления

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что каждый, кто виноват в войне, будет наказан.
Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.
"Все точно пристанут перед трибуналом, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей... Я в это верю, мы знаем, как идет международный процесс, международный суд, как это бывает. Это бывает годами. Мы подождем, а если такие как я не дождутся, так что наши дети точно дождутся. Я верю, что это будет последний гвоздь в политику этого государства", — отметил Зеленский.
Читайте также:
- "Никакой заморозки войны не будет": Подоляк рассказал о планах по деоккупации всех южных районов Украины
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге
- Кажется, кума бросили: у Путина сомневаются в возможности обмена Медведчука