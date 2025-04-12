Все украинцы должны служить в армии: у Зеленского озвучили инициативу

Павел Палиса сравнивает оборонную модель Украины с израильской и призывает всех граждан пройти службу в ВСУ / © Associated Press

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Всем украинцам следует пройти военную службу в ВСУ, независимо от пола.

Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса в интервью Bihus.info .

По его убеждению, Украина должна перенять опыт Израиля, где служба в армии является обязательной частью жизни граждан и дает доступ к государственным привилегиям.

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«Если гражданин претендует на должность, образование или получение выплат из бюджета, он должен служить. Допустим, минимальный контракт — пусть годовой», — отметил Палиса.

Полковник подчеркнул, что в ВСУ должны служить как мужчины, так и женщины, ведь в современной армии существует множество задач, под которые можно найти место каждому.

Также, по словам Палисы, военная служба позволит каждому пройти базовую общевойсковую подготовку и получить опыт дальнейшего зачисления в резерв.

«Если ты захочешь стать депутатом или управленцем или вступить в бюджет — отслужи. Иначе не сможешь», — резюмировал он.

Напомним, по словам комбрига 93-й ОМБр «Холодный Яр», самого молодого комбрига в истории ВСУ Шамиля Круткова, мобилизация с 18 лет — неизбежна, рано или поздно Украине придется пойти на столь непопулярное решение.