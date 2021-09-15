Все употребляют наркотики и алкоголь, а руководят россияне: задержанный боевик рассказал о "службе" в НВФ

Все употребляют наркотики и алкоголь, а руководят россияне: задержанный боевик рассказал о "службе" в НВФ

Задержанный Артем Костенко в 2016 году вступил в ряды боевиков.

На Донбассе украинские военнослужащие задержали боевика так называемой "ДНР", который пытался пересечь линию соприкосновения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Задержанный Артем Костенко предоставил важную информацию о руководстве, вооружении и внутренней обстановке в отрядах НВФ.

Артем "служил" механиком-водителем танка в батальоне "Дизель", в оккупированном Донецке. По его словам, в каждом подразделении есть два руководителя — один местный, а другой из России.

Боевик рассказал, что во время «службы» впервые попытался тяжелые наркотики, в частности метадон, первентин и т.п. Задержанный утверждает, что в личный состав НВФ почти полностью употребляет алкоголь или наркотики.

Мужчина заверил, что никого не убивал, а о том, что был в рядах "террористов", жалеет и "хочет начать жизнь с чистого листа".

Напомним, что за выходные боевики убили 4 украинских воинов. У одного из них накануне как раз закончился контракт.

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