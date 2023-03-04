"Все усилия обречены на провал": в России истерически отреагировали на новую помощь США Украине

Военная помощь США Украине "продолжит агонию киевского режима".

Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, передает Sky News.

Москву возмутило объявление Вашингтоном 3 марта нового пакета помощи украинцам на сумму $400 млн.

"Вашингтон стоит за теми, кто расстреливал мирных жителей, а значит, несет ответственность за эти зверства. Кровь жертв уже на руках США", – истерически высказался российский посол Антонов.

Конечно же, он не смог даже сфабриковать какие-либо "доказательства" в поддержку своего утверждения.

"Все усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы нанести нам стратегическое поражение, обречены на провал. Российская Федерация уверенно движется к реализации поставленных целей. Наши войска защищают страну от беспрецедентной угрозы", — сказал дипломат.

Новый пакет помощи на $400 млн

В пятницу, 3 марта, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн. Большую часть помощи составляют снаряды для уже имеющегося у ВСУ оружия. Об этом стало известно из материала CNN.

"Этот пакет содержит больше боеприпасов и вспомогательного оборудования для боевых действий высокоточной артиллерии и бронетехники Украины", — заявили в Минобороны США.

Кроме снарядов, США предоставит Украине мостовые танки или танковые мостоукладчики. Они используются для замены моста в местах, где должна передвигаться техника.

Список содержания нового пакета помощи от США:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS

артиллерийские снаряды калибра 155 мм

артиллерийские снаряды калибра 105 мм

боеприпасы калибра 25 мм

танковые мостоукладчики

взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех

тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспорта

запчасти и другое полевое оборудование

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