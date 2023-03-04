"Все усилия обречены на провал": в России истерически отреагировали на новую помощь США Украине

В Кремле продолжают свирепствовать из-за американской поддержки Украины.
Военная помощь США Украине "продолжит агонию киевского режима".
Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, передает Sky News.
Москву возмутило объявление Вашингтоном 3 марта нового пакета помощи украинцам на сумму $400 млн.
"Вашингтон стоит за теми, кто расстреливал мирных жителей, а значит, несет ответственность за эти зверства. Кровь жертв уже на руках США", – истерически высказался российский посол Антонов.
Конечно же, он не смог даже сфабриковать какие-либо "доказательства" в поддержку своего утверждения.
"Все усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы нанести нам стратегическое поражение, обречены на провал. Российская Федерация уверенно движется к реализации поставленных целей. Наши войска защищают страну от беспрецедентной угрозы", — сказал дипломат.
Новый пакет помощи на $400 млн
В пятницу, 3 марта, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн. Большую часть помощи составляют снаряды для уже имеющегося у ВСУ оружия. Об этом стало известно из материала CNN.
"Этот пакет содержит больше боеприпасов и вспомогательного оборудования для боевых действий высокоточной артиллерии и бронетехники Украины", — заявили в Минобороны США.
Кроме снарядов, США предоставит Украине мостовые танки или танковые мостоукладчики. Они используются для замены моста в местах, где должна передвигаться техника.
Список содержания нового пакета помощи от США:
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм
- боеприпасы калибра 25 мм
- танковые мостоукладчики
- взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех
- тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспорта
- запчасти и другое полевое оборудование
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