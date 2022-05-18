"Все уже увидели, как Россия воюет": Зеленский — о неопытных срочниках, мародерах и старой "броне"

"Все уже увидели, как Россия воюет": Зеленский — о неопытных срочниках, мародерах и старой "броне"

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 84-го дня войны, отметив, что весь мир уже увидел, на что способна российская оккупационная армия.

Россия имеет только срочники, мародеры, экипировку времен СССР и ракеты, которыми они обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 18 мая.

"Все уже увидели, как Россия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой, как пушечное мясо. Мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской "броней" без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают". школы и обычные жилые дома. И ракетами, большинство из которых потрачено российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без всякого стратегического именно военного результата. В эти сутки они били так ракетами по Николаеву, а также по Днепру", — сказал Зеленский.

"Мы помним о Крыме" – обращение Владимира Зеленского за 18 мая

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и получение репараций от России.