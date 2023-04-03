"Все в крови, закрываю ему глаза, вытираю салфетками": невеста "Да Винчи" рассказала, как теряла любимого на собственных руках

Невеста Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ( "Да Винчи") Алина Михайлова, которая является парамедикиней, вспомнила тот день, когда она потеряла любимого и как пыталась его спасти.

Об этом она рассказала в интервью Front 18.

Она рассказала, что 6 марта группа "Да Винчи" пошла в штурм в районе Богдановки, бойцы были в 20 метрах от позиций россиян. На следующий день, 7 марта, девушка вышла на работу, которая начинается очень рано. Тот день, по ее словам, был спокоен, пока ей не передали по рации о тяжелораненого бойца.

"Я так беру рация и он говорит: "У нас тяжелый 300-сотый". Я сразу знала, что это "Да Винчи". Мне никто не сказал этого. Это было внутреннее чувство. Я просто это почувствовала. Я так сажусь на стол и говорю: "Сейчас уезжаем". Мне "Марик", анестезиолог говорит: "Собирайся". Я говорю ему: "Что я почувствовала, что это "Да Винчи". На что он сказал: "Не выдувай", — вспоминает она.

У Алины была еще одна рация, но она боялась вызвать "Да Винчи", потому что она догадывалась, что он не выйдет на связь. Но все же она это сделала, "Да Винчи" не вышел.

"Я уверена, что это "Да Винчи". У меня был тремор. На меня выходит мой экипаж и он мне кричит:"Алина, Алина, "да Винчи" тяжелый 300-сотый!". И у меня на этом моменте закончилось все моя жизнь.Я так сажусь и говорю: "Я впервые не знаю, как буду работать". Нам вывозят его на каталке. Я это только вижу... Я просто...У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить "Капусту" (побратима "Да Винчи". – Ред.). Потому что у "Да Винчи" просто опущены руки, он полностью без сознания", – рассказала Алина.

Возлюбленная подошла к "Да Винчи", приоткрыла один глаз и увидела его зрачок. Тогда она взволнованно спросила его собратья: "Он погибший?" На что тот сказал, что нет. После этого она попросила подключить монитор, он показывал ноль. Медик вместе со своим экипажем пыталась реанимировать тяжело раненого Героя Украины, качала мешок амбу, готовила нужные препараты, пока анестезиолог проводил сердечно-легочную реанимацию.

"Я вспоминаю этот день каждый день. Я, пожалуй, никому в жизни не пожелала так попрощаться со своим любимым человеком. Все в крови, закрываю ему глаза, вытираю салфетками. Спасая его, я впервые читала молитву "Отче наш" и прошу единого — оставить этого человека инвалидом, но чтобы он был жив. Но этого не произошло", — вспомнила Алина со слезами на глазах.

В Краматорске еще 40-х врачи его спасали. Они действительно делали все, что могли, рассказала любимая "Да Винчи".

Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб в Донецкой области. 7 марта. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат погиб в бою под Бахмутом. Дмитрий как доброволец пошел воевать еще в 2014 году в возрасте 18 лет.

Памяти Героя Украины: неизвестные факты о "Да Винчи", сделавшие его легендой

Читайте также: