Все в огне: оккупанты показали, что осталось от их позиций после мощного удара ВСУ (видео)

Есть ли погибшие оккупанты после "прилета" ВСУ — неизвестно.

Российские военные сняли последствия удара украинской армии по их позициям в Песках Донецкой области. После "прилета" от логова террористов не осталось ничего.

Видео опубликовал телеграмм-канал "СтратКом ВСУ".

"Республика мост", н.п. Пески. Русня снимает последствия прилета по себе", — коротко подписали видео.

На кадрах видно, что под удар попал блокпост россиян. После "прилета" их позиции превратились в пожарище. Все, что был, сгорело дотла. Вооружение и их вещи еще тлели. Российские военные были шокированы увиденным. Один из оккупантов пожаловался, что его мотоцикл сгорел.

Есть ли погибшие после "прилета" ВСУ – неизвестно.

Потери российской армии в войне

С 24 февраля по 3 января Вооруженные силы Украины уничтожили 108 190 оккупантов ВС РФ . За сутки ликвидировано еще 75 0 российских военных

По данным Генштаба ВСУ, российские войска уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

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