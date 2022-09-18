Все в огне: россияне "Градов" и артиллерии обстреляли Никополь, пострадали люди (фото)

Ночь на Днепропетровщине из-за обстрелов российской армии прошла с обстрелами и ранеными.

В ночь на 18 сентября россияне трижды обстреляли Никопольский район. Также войска РФ атаковали и Марганецкую громаду.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району — из "Градов" и тяжелой артиллерии. Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели почти 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин — 82 и 26 лет", – уточнил чиновник.

Резниченко говорит, что сейчас в Никополе из-за обстрелов РФ повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач.

Кроме того, в результате пожара произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили.

Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших. В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо.

Напомним, на днях Россия 6 раз за ночь обстреляла Днепропетровщину, горячее всего было в Никополе (фото).

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