"Все в шоке, в бараке тишина": оккупанты заставили командира украинских морпехов комментировать теракт в Оленовке (видео)

Российские оккупанты после жестокого убийства украинских военнопленных в колонии Оленовки заставили пленного командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волынского ("Волина") прокомментировать теракт.

Видео опубликовал кремлевский пропагандист Андрей Руденко.

Волынский рассказывает, что в ночь трагедии в Оленовке находился в соседнем бараке, слышал крики и видел желтое пламя.

"Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику людей, находящихся в плену, и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и у участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают из-за случившегося. До сих пор точно неизвестно, кто погиб. Все в шоке. Объяснений никто не находит, все в трауре. В бараке тишина. Случилась большая беда. Люди прошли через ад. Грубо говоря все ждут дома долгожданной свободы и на финишной прямой происходит такая трагедия", – сказал Сергей Волынский.

Оккупанты задавали "Волыне" манипулятивные вопросы, среди которых был вопрос о том, кто виновен в преступлении и с какой целью был совершен теракт.

Напомним, что мировые исследователи установили новые подробности убийства россиянами "азовцев" в Оленовке.

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