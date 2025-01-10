Все вернувшиеся из СОЧ военные почти без исключения распределены по воинским частям – ВСП

Выплаты и обеспечение вернувшихся из СОЧ военнослужащих возобновляются после приказа командира батальона резерва об их зачислении в списки части.

Около 90% военнослужащих, вернувшихся на службу после СОЧ, перемещены из батальонов резерва в воинские части.

Об этом сообщили в Военной службе правопорядка (ВСП) ВСУ для "Интерфакс-Украина".

По словам начальника отдела коммуникаций Главного управления ВСП ВСУ Сергея Кузьменко, по возвращении из СОЧ военных направляют в батальон резерва, после чего у них есть возможность выбора воинской части. Он добавил, что процесс возвращения на службу проходит достаточно активно.

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"От общего количества военных, которые после добровольного возвращения на службу по СОЧ были определены в батальоны резерва, до 90% уже направлены в воинские части", — добавил он.

Кузьменко также отметил, что процесс возвращения из СОЧ активно продолжится из-за того, что Верховная Рада продлила до 1 марта 2025 года действие закона, позволяющего военнослужащим возобновиться на военной службе.

Напомним, после принятия закона, разрешающего военнослужащим, впервые совершившим самовольное оставление части (СОЧ), вернуться в ряды Вооруженных сил без уголовной ответственности, более 7 тысяч военных решили добровольно вернуться.

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