Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Все виновники подрыва дамбы в Херсонской области предстанут перед Международным судом — Резников

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Все виновники подрыва дамбы в Херсонской области предстанут перед Международным судом — Резников

Министр обороны прокомментировал подрыв Каховской ГЭС / Фото: Getty Images

Глава Минобороны сравнил спутниковые снимки взорванной Каховской дамбы с голливудским фильмом о постапокалипсисе.

Все исполнители очередного военного преступления – подрыва Каховской ГЭС – предстанут перед Международным уголовным судом.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Он опубликовал спутниковые снимки техногенной катастрофы на Каховской дамбе и ГЭС, сравнив их с голливудским фильмом о постапокалипсисе.

"Но это реалии русского мира. И исполнители этого военного преступления, еще одного преступления против человечества, предстанут перед Международным уголовным судом. Это Украина может гарантировать", – написал министр.

Напомним, Украина созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за экоцида на юге государства. Представитель Украины при Организации Сергей Кислица призвал комитет Красного креста и другие международные организации помочь жителям Херсонской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
298
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация