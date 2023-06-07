Все виновники подрыва дамбы в Херсонской области предстанут перед Международным судом — Резников

Глава Минобороны сравнил спутниковые снимки взорванной Каховской дамбы с голливудским фильмом о постапокалипсисе.

Все исполнители очередного военного преступления – подрыва Каховской ГЭС – предстанут перед Международным уголовным судом.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Он опубликовал спутниковые снимки техногенной катастрофы на Каховской дамбе и ГЭС, сравнив их с голливудским фильмом о постапокалипсисе.

"Но это реалии русского мира. И исполнители этого военного преступления, еще одного преступления против человечества, предстанут перед Международным уголовным судом. Это Украина может гарантировать", – написал министр.

Напомним, Украина созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за экоцида на юге государства. Представитель Украины при Организации Сергей Кислица призвал комитет Красного креста и другие международные организации помочь жителям Херсонской области.

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