Все военно-политическое руководство Украины решает сейчас проблему Мариуполя, как проблему номер один — Арестович

Он отметил, что сейчас там за ВСУ воюет его крестник.

Худшая ситуация сейчас в Мариуполе, который враг пытается сравнять с землей.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Мариуполь обложили. Сил войти к нему у противника нет, он там весь поляжет. Город ровняют артиллерией и авиацией, как когда-то сирийский Аллепо с двумя (теми же) целями: Заставить мирных жителей приползти в Россию на коленях, и получить пример, ссылаясь на какой можно пугать остальные города: «Вы что — хотите, как в Мариуполе?!» Но надо очень четко понять – несмотря на все бремя положения, сдаться – это оберегать себя на унижение, фильтрацию, пытки, участие в дешевом кремлевском пропагандистском спектакле. Держаться. Нужно держаться, растягивая время и создавая тем самым новые шансы на деблокаду", - отметил Арестович.

Он добавил, что все военно-политическое руководство Украины решает сейчас проблему Мариуполя, как проблему номер один.

Также он обратил внимание, что за эти двое суток из других частично блокированных городов удалось эвакуировать более сорока тысяч человек. "Ежедневно стойкость Мариуполя, Харькова, Ахтырки, Сум, Северодонецка, Волновахи, Чернигова приближает время победы. Марику сейчас хуже всего. Мы с Мариуполем. У меня там сейчас, как боец ВСУ воюет крестник", — отметил он.

Также он подытожил, что день заканчивается неплохо, и что продвижение у врага только потустороннее. "У противника – практически без продвижений, если не считать продвижение в загробный мир отдельных военнослужащих и целых подразделений. Проблема в том, что теперь иронию подтачивает судьба Мариуполя. Без юмора нельзя, особенно, на войне, но разбомбленный роддом теперь всегда рядом", — говорит Арестович.