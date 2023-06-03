"Все возможные способы" для урегулирования войны в Украине: В Минобороны озвучили очередной призыв Китая

Предложение Пекина включает в себя призыв к прекращению огня.

Министр обороны Китая Ли Шанфу предложил министру обороны Украины Алексею Резникову применить все "возможные способы", чтобы попытаться покончить с войной РФ в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, передает Bloomberg.

В частности, во время встречи Ли пообещал Резникову расширить военные связи с Киевом.

"Китай продолжает настаивать на роли миротворца в войне, невзирая на свои тесные политические и экономические связи с Москвой. Во время встречи украинская сторона стремилась углубить понимание Пекином ситуации на местах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение Пекина включает призыв к прекращению огня, когда США и их союзники отвергли, поскольку это фактически поможет России закрепить территориальные завоевания.

"Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством. Я надеюсь, что после встречи мы увидим определенную динамику", – заявил замминистра.

Напомним, в Индонезии представили "мирный план" для Украины, предполагающий немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения.

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