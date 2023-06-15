"Все возмущены": в правительстве Венгрии открестились от передачи украинских военнопленных

Освобождение 11 украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию было личной инициативой вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой остальные в правительства не знали.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на свои источники.

Собеседники заявили, что освобождение военнопленных производилось под единоличным руководством Шемьена и его контактных лиц из России.

"Об этом не знали ни МИД, ни канцелярия премьер-министра, а в правительстве существует серьезное возмущение этой акцией", – утверждают собеседники, объясняя это, в частности, нежеланием еще больше ухудшить и без того очень плохие отношения Киева и Будапешта.

СМИ сообщают, что Венгрии передали военных, попавших в российский плен вблизи города Купянск на Харьковщине, и у всех венгерские имена.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия планирует провести пресс-конференцию с украинскими военнопленными, на которой они должны будут раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель ГУР Минобоороны Андрей Юсов заявил, что Украина до сих пор не получила информацию о пребывании и передаче РПЦ украинских военнопленных Венгрии.

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