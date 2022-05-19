Все выпущенные по Мариуполю снаряды были мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму – горсовет

Все выпущенные по Мариуполю снаряды были мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму – горсовет

Общая мощность снарядов, которые российские оккупанты выпустили по Мариуполю, в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму.

Оккупанты запугивают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Там отметили, что российские войска больше двух месяцев непрерывно обстреливали Мариуполь из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации.

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"Вероятно, использовали и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000. Мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму", — отмечается в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что оккупанты запугивают мир оружием массового поражения, но фактически в городе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения.

"Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил говорит, что эта оценка неокончательная", – рассказал городской голова.

Напомним, 19 мая стало известно, что оккупанты два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя.

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