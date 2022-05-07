Все женщины, дети и пожилые люди с "Азовстали" эвакуированы — Верещук

Вице-премьер-министр отметила, что часть мариупольской гуманитарной операции завершена.
Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди с " Азовстали " эвакуированы.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", — подытожила она.
В то же время российские войска убили троих украинских военных с "Азовстали" во время эвакуации гражданских.
Напомним, "Азов" опроверг очередной фейк россиян о "капитуляции" бойцов с белыми флагами.
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