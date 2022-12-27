"Всех кидают нах**": оккупант пожаловался, потому что им перестали платить за ранения на фронте

Также россиянин не удовлетворен тем, что нельзя расторгнуть контракт с оккупационной армией.

Российский захватчик в разговоре со знакомым пожаловался, что им не разрешают покидать ряды оккупационной армии и перестали выплачивать деньги за ранения.

Об этом говорится в перехваченной беседе, опубликованной Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Захватчик рассказывает, что руководство оккупационной армии не позволяет им покидать ряды и заставляет заключать контракты. Также он заявил, что "всех кидают нах**", поскольку им отказываются выплачивать средства за ранения.

В то же время, россиянин радуется, потому что им вскоре должны отправить новую технику для убийств украинцев.

Другие перехваченные разговоры оккупантов

Ранее ГУР МО опубликовало разговор, в котором воюющий против Украины российский оккупант рассказал о ситуации на фронте. Захватчик жалуется, что ВСУ используют против них бронебойные снаряды, у них нет зимней обуви и тепловизоров. Он говорит, что даже те, кто воевал против Чечни, хотят убежать.

Другой захватчик признается жене, что командование российских войск скрывает причины гибели мобилизованных на войне, ведь впереди новая волна мобилизации в РФ и надо предотвратить бунты в армии.

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