"Всех кидают нах**": оккупант пожаловался, потому что им перестали платить за ранения на фронте

Также россиянин не удовлетворен тем, что нельзя расторгнуть контракт с оккупационной армией.
Российский захватчик в разговоре со знакомым пожаловался, что им не разрешают покидать ряды оккупационной армии и перестали выплачивать деньги за ранения.
Об этом говорится в перехваченной беседе, опубликованной Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Захватчик рассказывает, что руководство оккупационной армии не позволяет им покидать ряды и заставляет заключать контракты. Также он заявил, что "всех кидают нах**", поскольку им отказываются выплачивать средства за ранения.
В то же время, россиянин радуется, потому что им вскоре должны отправить новую технику для убийств украинцев.
Другие перехваченные разговоры оккупантов
Ранее ГУР МО опубликовало разговор, в котором воюющий против Украины российский оккупант рассказал о ситуации на фронте. Захватчик жалуется, что ВСУ используют против них бронебойные снаряды, у них нет зимней обуви и тепловизоров. Он говорит, что даже те, кто воевал против Чечни, хотят убежать.
Другой захватчик признается жене, что командование российских войск скрывает причины гибели мобилизованных на войне, ведь впереди новая волна мобилизации в РФ и надо предотвратить бунты в армии.
Читайте также:
- "Украинских баб насилуй": СБУ официально объявила в международный розыск жену оккупанта
- Признался в расстреле украинца: против оккупанта в РФ открыли дело из-за "фейков об армии"
- Захватил жителя Киевщины и заставил помогать: командиру российского танка из Бурятии объявлено подозрение