"Всех, кто жалуется, вывозят х*й знает куда": оккупант отговаривает жену обращаться к Путину (перехват)

Российский военнослужащий негативно отреагировал на желание жены записать обращение к Путину.

Беседу опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Женщина заявила, что напишет обращение Путину, ведь у оккупантов до сих пор нет теплой одежды. Россиянин в свою очередь заявил, что даже если зимнюю одежду и обувь выдадут, ходить в ней не будет из-за плохого качества.

"В ней ноги сломать можно, как на коньках — подошва круглая", — рассказал он.

"А что ты Путину собралась писать. Путину вообще пох*ю. У нас всех, кто жалуется, нах* вывозят, пусть знает куда", — добавил захватчик.

Супруга оккупанта также рассказала, что военные госпитали в Санкт-Петербурге переполнены, там только "экстренные" ранены.

Ранее оккупант рассказал матери, как российская армия уничтожает свои же подразделения.

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