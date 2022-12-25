"Всех, кто жалуется, вывозят х*й знает куда": оккупант отговаривает жену обращаться к Путину (перехват)

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупанта с родственниками.
Российский военнослужащий негативно отреагировал на желание жены записать обращение к Путину.
Беседу опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Женщина заявила, что напишет обращение Путину, ведь у оккупантов до сих пор нет теплой одежды. Россиянин в свою очередь заявил, что даже если зимнюю одежду и обувь выдадут, ходить в ней не будет из-за плохого качества.
"В ней ноги сломать можно, как на коньках — подошва круглая", — рассказал он.
"А что ты Путину собралась писать. Путину вообще пох*ю. У нас всех, кто жалуется, нах* вывозят, пусть знает куда", — добавил захватчик.
Супруга оккупанта также рассказала, что военные госпитали в Санкт-Петербурге переполнены, там только "экстренные" ранены.
Ранее оккупант рассказал матери, как российская армия уничтожает свои же подразделения.
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