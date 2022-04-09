Всех мужчин из села на Киевщине оккупанты забирали на допрос, десятки из них пропали без вести

Местные вспоминают, что этот момент был страшнее самих обстрелов.

5-летний Артем из села Андреевка Киевской области ждет возвращения своего отца и дедушки, которых забрали в плен российские военные еще 3 марта. Все мужское население до 50 лет в деревне прошло через допросы. Кого-то отпускали, кого-то расстреливали сразу, кого-то держали в плену. Село освободили, а 47 мужчин до сих пор числятся пропавшими без вести. Маленький Артем каждый день ждет, что папа и дедушка вернутся домой.

Об этом говорится в ТСН.

На центральной улице села не уцелела ни одного дома. Среди этой концентрации горя – гуляет 5-летний мальчик Артем. В их дом прилетели 4 снаряда. Один из них - когда семья спала. Артем ведет в погреб, где они с мамой и бабушкой пережили 35 дней войны.т «Места мало, мне надоедает, я хочу играть, но война», – говорит мальчик.

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Всю войну, признается Артем, он очень хотел есть. Сухари давали только сыну, говорит его мама Надежда, чтобы растянуть подольше. «Сухарики давали, мы насушили сухарики, чтобы ему было, потому что даже ночью под обстрелами просыпался, и говорил: «Я хочу есть». Мы думали, мы его не прокормим в этот месяц», – рассказывает мама малыша.

Но сейчас, говорит Артем, он не хочет ни шоколада, ни печенья. У него есть только одно сильное желание, чтобы домой вернулся папа и дедушка, которых забрали русские.

Оккупанты закрыли в погребе Артема с мамой и бабушкой третьего марта. «Нас затолкали в подвал и закрыли, слышим выстрелы, не знаем, что делать – кричать или не кричать, расстреляли их, не расстреляли», — говорит женщина.

Их не расстреляли во дворе. 31-летнего Никиту Горбаня и его отца 52-летнего Александра Владимировича забрали на допрос.

Через допросы прошли все молодые мужчины села Андреевка, говорит сосед семьи Анатолий. Их с мешками на головах возводили в местную школу. «Я быстро посмотрел, что все идут с мешками. Просто апокалипсис. Хотя мы и пережили обстрелы, это самая страшная и сложная вещь – эти допросы», — говорит мужчина.

Анатолий последний, кто видел папу Артема. Часть мужчин отпускали, так уцелел Анатолий. Часть расстреливали сразу. «Моего внука забрали. Завели в садик расстреляли, ему было 23 года», — рассказывает мужчина.

Антон Ищенко год назад вернулся из армии. Тела мужчин только начинают находить.

В Андреевке знают о 47 мужчинах, они считаются пропавшими без вести. Всех их русские войска забирали в плен, но это точно приблизительная цифра, до многих дворов еще не добралась местная власть и со многими семьями еще не говорили.

Представитель местных властей говорит, в подвале школы в плену держали 150 человек. Рядом со школой россияне вырыли 8-метровую яму. Однако людей из школьного подвала не казнили. Они спаслись, когда россияне отступили. Собирались наспех. Оставили боеприпасы от «Градов», успели только заменять пути своего отступления. «Здесь 4 мины там 13 – территория полностью заминирована противотанковыми минами», — рассказывают саперы.

Представитель власти утверждает, что часть жителей Андреевки оккупанты вывезли в Беларусь.

Надежда верит, что среди пленных есть ее муж — Никита и свекор — Александр Владимирович. «Мы верим, что они живы, потому что была колонна, они вывозили много людей в Белоруссию. Мы верим, что они отправились туда на обмен.

Верит и Артем. А до возвращения отца и дедушки он тренируется петь гимн Украины громко. Пока не выходит. 35 дней в подвале мама просила петь тихонько, чтобы их никто не услышал. А еще 5-летний Артем запрещает маме, а особенно бабушке плакаты.

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