"Всем, кто принимал гуманитарку, придется голосовать": оккупанты заставляют население участвовать в "референдумах"

Российские оккупационные войска готовят организационные мероприятия и пытаются создать хотя бы видимость легитимности объявленных "референдумов" на временно занятых территориях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупированном Мариуполе планируется проводить референдум так называемыми "комиссиями", в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные с РФ. Они будут осуществлять обходы домов согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "обратно". нет" и всем, кто принимал "гуманитарку", придется голосовать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернут в одном из торговых центров. Его действия полностью координируются представителями партии "Единая Россия".

По данным ГУР, чтобы избежать поражения артиллерией украинских сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения.

"Для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий "военно-патриотического воспитания". Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве не проявляет интереса к российской идеологии", — заявили в разведке.

Так, в городе Голая Пристань Скадовского района Херсона прошел "молодежный форум" под лозунгом "мы вместе с россией". Для участия в нем привлечены учащиеся средних и старших классов. В Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов "боевое братство". ОО "ветераны десантно-штурмовых подразделений республики башкортостан" обратилась к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба "Юный десантник — ратник" и детской учебно-тренировочной базы.

Напомним, что Служба безопасности Украины идентифицировала более 1,5 тыс. человек, которых враг планирует привлечь в организацию псевдореферендума на Запорожье.