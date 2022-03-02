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"Всем уйти с улиц!": в Николаеве происходит высадка десанта РФ

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"Всем уйти с улиц!": в Николаеве происходит высадка десанта РФ

Associated Press

В Николаеве объявлен комендантский час.

В Николаеве утром 2 февраля происходит высадка российского десанта. В городе объявлен комендантский час.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"У нас высадка десанта в районе Баловного. Это 4 вертолета высаживается. Объявляю комендантский час. Комендантский час до указаний. С улиц все идем. Ожидаем. У нас продолжаются бои на подступах к Калиновке... Военные работают. В городе пока никого не нужно", – сказал он.

Кроме того, по его данным, со стороны оккупированного Севастополя в сторону Николаева улетели самолеты. Поэтому объявлена воздушная тревога. Людей призывают спуститься к укрытиям.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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