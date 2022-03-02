"Всем уйти с улиц!": в Николаеве происходит высадка десанта РФ

"Всем уйти с улиц!": в Николаеве происходит высадка десанта РФ

В Николаеве объявлен комендантский час.

В Николаеве утром 2 февраля происходит высадка российского десанта. В городе объявлен комендантский час.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"У нас высадка десанта в районе Баловного. Это 4 вертолета высаживается. Объявляю комендантский час. Комендантский час до указаний. С улиц все идем. Ожидаем. У нас продолжаются бои на подступах к Калиновке... Военные работают. В городе пока никого не нужно", – сказал он.

Кроме того, по его данным, со стороны оккупированного Севастополя в сторону Николаева улетели самолеты. Поэтому объявлена воздушная тревога. Людей призывают спуститься к укрытиям.