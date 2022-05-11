Всемирный банк будет ежемесячно выделять Украине 200 млн долларов: на что пойдут средства

Всемирный банк будет ежемесячно выделять Украине 200 млн долларов: на что пойдут средства

Украина будет ежемесячно получать от Всемирного банка 200 млн. долларов на зарплаты бюджетникам.

Ежемесячно Всемирный банк будет предоставлять Украине около 200 млн. долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев в интервью "Укринформу".

По словам Ермоличева, Министерство финансов постоянно ищет альтернативные источники финансирования для нужд страны, в том числе для поддержки образования.

"Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим общий с Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", – отметил он.

По словам чиновника, объем объявленной помощи составит $1,5 млрд. Проект предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей.

Ермоличев добавил, что сегодня поддержка международных партнеров важна для Украины, поскольку она способна усилить состоятельность нашего бюджета.

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"В то же время, обратите внимание, что, по данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 апреля в 1444 местных бюджетах возникли остатки образовательной субвенции в объеме 7,5 млрд грн, а также аккумулировано в 1202 местных бюджетах 242 млн грн субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки людям с особыми образовательными потребностями", — заметил замминистра финансов.

Напомним, Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Владимира Зеленского.

Обращение Владимира Зеленского к Всемирному банку

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