Всемирный банк предоставит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление — Зеленский

Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Владимира Зеленского.

Всемирный банк финансово поддерживает Украину.

Об этом сообщил в Instagram президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью сможем быстро восстановить государство", — написал Зеленский.

По предварительной оценке Всемирного банка, общая сумма ущерба, причиненного Украине Россией в результате широкомасштабного вторжения, составляет примерно 60 миллиардов долларов, или 40% валового внутреннего продукта.

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления на конференции через видеосвязь очертил гораздо большие расходы и потребности в финансировании. Он сказал, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери, вызванные вторжением России.

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