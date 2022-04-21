Всемирный банк предупредил о "человеческой катастрофе" из-за войны в Украине

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о "человеческой катастрофе", поскольку цены на продукты питания резко растут в связи с вторжением России в Украину.

Речь идет, в частности, о неспособности развивающихся стран обслуживать свои большие долги из-за пандемии на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.

Об этом пишет BBC.

Продовольственный кризис больше всего ударит по самым бедным людям в мире. Малпасс рассказал, что, по историческим стандартам, мировые запасы еды большие. В мире достаточно пищи, чтобы накормить всех, но нужно запустить процесс доставки продовольствия тем, кто больше всего нуждается.

Президент Всемирного банка также выразил обеспокоенность "кризисом внутри кризиса". По его словам, "около 60% беднейших стран сейчас либо переживают долговые проблемы, либо имеют высокий риск оказаться в долговой яме".

Ранее ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от COVID-19 и изменения климата.