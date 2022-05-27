Всемирный банк прогнозирует глобальную рецессию, вызванную агрессией России

Вторжение России в Украину может привести к глобальной рецессии, поскольку цены на продукты питания, энергию и удобрения подскочат.

Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году почти на целый процентный пункт – до 3,2%.

Об этом заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Reuters.

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"Если посмотреть на глобальный ВВП, сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии. Достаточно даже самой идеи, что цены на энергоносители удваиваются, чтобы вызвать рецессию", – сказал он.

В то же время, Малпасс не озвучил конкретных цифр или прогнозов. Однако он отметил, что экономика Украины будет ощущать значительное сокращение.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого состояния стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.

Безработных украинцев спасут собственные накопления и теневая экономика - экономический эксперт Алексей Кущ

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