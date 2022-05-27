Всемирный банк прогнозирует глобальную рецессию, вызванную агрессией России

Вторжение России в Украину может привести к глобальной рецессии, поскольку цены на продукты питания, энергию и удобрения подскочат.
Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году почти на целый процентный пункт – до 3,2%.
Об этом заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Reuters.
"Если посмотреть на глобальный ВВП, сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии. Достаточно даже самой идеи, что цены на энергоносители удваиваются, чтобы вызвать рецессию", – сказал он.
В то же время, Малпасс не озвучил конкретных цифр или прогнозов. Однако он отметил, что экономика Украины будет ощущать значительное сокращение.
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.
В фонде считают, что причинами такого состояния стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.
Накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.
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