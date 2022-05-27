Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Всемирный банк прогнозирует глобальную рецессию, вызванную агрессией России

Дата публикации
Просмотры
739
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Всемирный банк прогнозирует глобальную рецессию, вызванную агрессией России

Фото: pixabay.com

Вторжение России в Украину может привести к глобальной рецессии, поскольку цены на продукты питания, энергию и удобрения подскочат.

Всемирный банк снизил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году почти на целый процентный пункт – до 3,2%.

Об этом заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Reuters.

"Если посмотреть на глобальный ВВП, сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии. Достаточно даже самой идеи, что цены на энергоносители удваиваются, чтобы вызвать рецессию", – сказал он.

В то же время, Малпасс не озвучил конкретных цифр или прогнозов. Однако он отметил, что экономика Украины будет ощущать значительное сокращение.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого состояния стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.

Безработных украинцев спасут собственные накопления и теневая экономика - экономический эксперт Алексей Кущ

Безработных украинцев спасут собственные накопления и теневая экономика - экономический эксперт Алексей Кущ

Читайте также:

Следующая публикация