Вслед за Михалковым, Газмановым и Канделаки украинский суд заочно арестовал Николая Баскова

Певец пропагандировал и оправдывал кровавую войну России против Украины.

Украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова, оправдывавшего войну РФ против Украины.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Facebook. Она рассказала, что прокуратура начала процедуру подготовки к оглашению артиста в международный розыск.

"Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях - это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", — говорится в сообщении.

Николай Викторович, как же так? Без театральной ухмылки, без лукавства обращаюсь к вам. Вам зачем это все пригодилось? Опубликовано Irina Venediktova Понедельник, 7 марта 2022 г.

Венедиктова добавила, что с сегодняшнего дня процессуальный статус Баскова на территории Украины – "подозреваемый". Также она посоветовала найти адекватных и грамотных юристов.

"Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечёте", – говорится в сообщении.

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