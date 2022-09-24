Вспомнить молодость не получится: эксперт оценил возможность отправить российских новобранцев на фронт в сжатые сроки

Хотя большинство мобилизованных в России проходило срочную службу на старой военной технике, которая сейчас снимается с хранения, быстро вернуть резервистам военные навыки не удастся.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Как военнослужащий, который видел, как проходит собрание, могу сказать, что если каждые 3-5 лет резервиста не призывали и не обновляли его военные навыки, то через 10 лет механик-водитель влезает в танк и не знает, как его завести. Не помнит процедуру... Человек приходит из гражданской жизни, узнает танк, на котором служил, но садится за рычаги – и делает квадратные глаза”, — заметил эксперт.

По его словам, те, кто работал по смежным специальностям, скажем, трактористами на гусеничной технике, могут скорее вспомнить. Но таких – очень малый процент. Поэтому все, кто имеет возраст 40+, должны проходить обучение с нуля.

"Кроме того, после 40 лет вы понимаете, какое здоровье у людей, это не 20-25, когда ребята могут бегать день и ночь, носить экипировку. Здесь не каждый в люк танка залезет. Эта мобилизация просто похоронит вооруженные силы России", – добавил Олег Жданов.

Напомним, в ряде российских городов 24 сентября люди снова вышли на улицы с протестами против "долевой" мобилизации. Традиционно силовики задерживают митингующих.

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