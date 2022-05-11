"Вспыхнут эпидемии": от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тыс. мариупольцев

"Вспыхнут эпидемии": от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тыс. мариупольцев

Гуманитарная ситуация в блокадном Мариуполе Донецкой области сложна, поэтому в городе есть вероятность роста смерности среди населения.

Сейчас там 150-170 тысяч человек. Впрочем, к концу 2022-го от болезней и невыносимых условий может умереть более десяти тысяч мариупольцев.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Поэтому смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии", — подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас большая часть населения города – это пожилые и больные люди. Впрочем, без надлежащих условий жизни смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы.

Отмечается, что часть мариупольцев из близлежащих селений вернулась в город. Людей не выпускают на территорию Украины из-за жесткой системы фильтрации. "Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", — добавил городской голова.

Как сообщалось, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду. ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 10 мая.

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