Вспышка и взрыв: появилось видео момента попадания боеприпаса в одесскую многоэтажку

В Сети опубликовали видеозапись из одной из квартир одесской шестнадцатиэтажки, в которую во время вражеских обстрелов попал российский боеприпас.

На видео видно, как за окном квартиры весь горизонт резко становится оранжево-красным, затем видно пламя, пробивающееся в квартиру, и слышно мощный звук взрыва.

При этом в комнате взрывом выбило окна и двери. На балконе, очевидно, вспыхнул пожар.

Напомним, днем 23 апреля российские войска нанесли по Одессе удар крылатыми ракетами. Они попали в многоэтажку в Киевском районе, в результате чего загорелись квартиры на 4 и 5 этажах. Пока известно о гибели 6 человек, из которых 1 трехмесячный ребенок, пострадали 18 человек.

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