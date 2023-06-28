Вспышка инфекций и братские могилы: на оккупированной Херсонщине только за сутки обнаружили 60 тел гражданских

После подрыва Каховской ГЭС на оккупированной части Херсонской области произошла вспышка инфекционных заболеваний. Поэтому оккупанты начали собирать тела погибших и хоронят их в братских могилах без каких-либо отметок.

Об этом 28 июня говорится в сообщении Генштаба.

"В связи со вспышкой вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС. Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разбора завалов и сбора погибших", – говорится в сообщении.

В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было обнаружено более 60 тел.

"Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских оккупационных войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установлении каких-либо отметок на месте захоронения", — сообщили в Генштабе.

Напомним, руководитель объединенного прессцентра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк сообщила, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не повлиял существенно на контрнаступление ВСУ и не доставил таких хлопот, на которые рассчитывал враг.

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