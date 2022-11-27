"Вспышка коронавируса": медики в Херсоне обманули россиян, чтобы те не захватили больницу

Когда российские войска оккупировали Херсон, они попытались взять под контроль больницу имени Афанасия и Ольги Тропиных. Чтобы помешать им это сделать, врачи организовали "фальшивую вспышку" COVID-19.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет, что оккупанты приказали главному врачу Леониду Ремизи снять с входа в больницу государственный флаг Украины, однако тот отказался.

"Вы можете застрелить меня, если хотите, но я не собираюсь этого делать", — сказал врач оккупантам.

Сообщается, что сначала российские солдаты ушли, не настаивая на своем. Однако затем задержали двух врачей и запретили украинскую символику. Однако медики из больницы Тропиных спрятали оборудование, а также начали шпионить за россиянами в пользу украинских спецслужб.

Журналисты пишут, что российские войска пытались превратить больницу Тропиных в военный госпиталь, заставить врачей лечить раненых. Тогда к ним вышел сам главврач Ремига в защитном костюме и сказал, что россиянам нельзя входить, потому что в больнице вспышка коронавируса. На стенах больницы персонал расклеил предупреждение об опасных инфекциях. Сообщается, что такой прием сработал и россияне ненадолго ушли.

Ранее стало известно, что российские военные обращались к херсонским врачам с просьбой поставить фейковые диагнозы. Так они хотели сбежать с фронта, когда Украина начала наносить удары по российским базам и линиям поставок в Херсонскую область.

Оккупанты не прекращают терроризировать освобожденный Херсон

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