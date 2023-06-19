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Встреча Блинкена и Си Цзиньпина: в США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
980
Время на прочтение
2 мин
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Встреча Блинкена и Си Цзиньпина: в США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Китай / Фото: Associated Press

В Китае добавили, что надеются на крепкие и устойчивые китайско-американские отношения.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Китай. В ходе встречи американский политик заверил Пекин, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая.

По его словам, именно от того, смогут ли две страны найти правильный путь для отношений, зависит будущее человечества.

США поддерживают обязательства, взятые на себя президентом Джо Байденом. В МИД Китая заявили, что, по словам Блинкена, США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят конфликта с Китаем. Также добавили, что глава КНР Си заявил, что следует ценить общие интересы двух стран, а их ответные успехи являются возможностью, а не угрозой друг для друга.

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Дата публикации
Просмотры
980
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