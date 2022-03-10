Встреча Кулебы и Лаврова: чего ждать и позиции, с которыми главы МИД приехали на переговоры

Встреча Кулебы и Лаврова: чего ждать и позиции, с которыми главы МИД приехали на переговоры

Встреча уже началась.

Сегодня, на 15-й день войны, 10 марта, в Турции состоится встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

ТСН.ua собрал позиции, с которыми главы МИД приехали на переговоры и чего ожидать от встречи.

Позиция Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба накануне заявил, что на эти переговоры Киев едет с сильной позицией. Наш интерес – это прекращение огня, освобождение украинских территорий и решение гуманитарных катастроф, которые создала российская армия. Кулеба пообещал выжать из этой встречи по максимуму, хотя и добавил, что не возлагает на нее завышенных ожиданий.

"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы сейчас очень серьезную проводим работу, чтобы максимально эффективно их провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержаны. Я не возлагаю на них какие-то завышенные ожидания, но, безусловно, будем выжимать по максимуму. Наш интерес — это прекратить огонь, освободить наши территории и, безусловно, решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией", — сказал Кулеба в прямом эфире в Facebook.

Позиция страны-агрессора

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров в преддверии озвучил требования российской стороны на переговорах с Украиной. Среди них: признание оккупированного Крыма частью РФ, признание "ЛДНР" в административных границах и демилитаризация.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал встречу глав МИД России и Украины – очень важным продолжением переговорного процесса.

Следует также отметить, что в последние дни в РФ уровень пропаганды просто зашкаливает. Чего только не придумывали оккупанты – были фейки и о биологических лабораториях США на территории Украины и о том, что якобы националисты удерживают людей в разбомбленных российскими бомбами городах. Все это говорит лишь о том, что власти России не способны больше ничего сделать, кроме как лгать.

Роль Турции

Как известно, Турция стала страной посредником между Украиной и РФ. Перед встречей Кулебы и Лаврова с главами МИД Украины и России отдельно провел переговоры министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, о чем он сообщил в своем Twitter.

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of tripartite meeting. pic.twitter.com/9H41MaPD7B — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 10 марта 2022

#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov il üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister Sergey #Lavrov of #Russia, ahead of tripartite meeting. pic.twitter.com/npcvEbRgCG — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 10 марта 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день. По предварительным данным ООН, в Украине с начала войны погибли 516 гражданских лиц, еще 908 получили ранения. В то же время в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные потери значительно больше.

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