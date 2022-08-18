Встреча с Путиным и зерно: что обсудят Эрдоган, Зеленский и Гутерриш во Львове

Антониу Гутерреш в четверг встретится за столом с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 17 августа, уже прибыл во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций на странице в Твиттере.

Напомним, в Украину генсека ООН пригласил президент Владимир Зеленский. Главной темой визита Антониу Гутерреша 18 августа станет реализация соглашений по экспорту украинского продовольствия.

"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где завтра встретится с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом", — говорится в официальном сообщении.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также заявил, что основными темами встречи является прекращение войны в Украине, ситуация с безопасностью Запорожской АЭС и работа зернового соглашения.

Также сообщается, что перед тем, как вернуться в Нью-Йорк, Гутерреш отправится в Стамбул, чтобы посетить Объединенный координационный центр, созданный для реализации инициативы по предоставлению "зернового коридора".

Зачем Эрдоган приехал в Украину

Президент Турции Таип Эрдоган приедет в ответ на приглашение Владимира Зеленского. Эрдоган во время визита будет обсуждать шаги по прекращению войны России против Украины "дипломатическим путем".

"В ходе визита предполагается проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем благодаря активизации механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки", — говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Фото: Associated Press

Также президенты обсудят все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

По данным издания CNN Turk, визит Эрдогана в Украину будет длиться один день.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", – пишут журналисты A Haber.

По данным журналистов, вопрос прекращения огня будет во многом зависеть от того, какое послание Путину Зеленский передаст через Эрдогана в присутствии генсека ООН.

Отметим также, что лидер Турции с начала войны уже дважды встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух государств обсуждали военно-экономические вопросы.

По данным СМИ, Львов в составе турецкой делегации посетит и генеральный директор компании Baykar, производящей боевые беспилотники Bayraktar TB2 Халук Байрактар.

Путин встретился с Эрдоганом в Стамбуле.

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