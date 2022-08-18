Встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН: что происходит во Львове

Львов сегодня – место для переговоров. Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем ООН и президентом Турции. Антониу Гутерреш прибыл в город накануне. Реджепа Эрдогана – ждут сейчас.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

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Для Львова это особый день, ведь состоится встреча столь высокого уровня. Антониу Гутерреш прибыл в город накануне. Владимир Зеленский – сегодня утром. С городским головой Львова они уже успели посетить Лычаковское кладбище, в том числе аллею героев, где хоронят погибших в украинско-российской войне.

В то же время президента Турции еще ждут. Окончательный перечень вопросов, которые будут поднимать сегодня, официально не сообщаются. Но есть предварительная информация, что Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган будут иметь двусторонние переговоры, а затем к ним присоединится Гутерреш.

По информации турецкой стороны, среди прочего, речь пойдет и о попытках прекращения войны все же дипломатическим путем. Хотя накануне украинский президент исключил любую возможность переговоров со страной-террористом. Даже через посредников, ведь Россия не желает прекращать войну.

А вот в пресс-службе ООН сообщили, что Гутерреш — кроме зерновых коридоров, хочет обсудить обстрелы Запорожской АЭС и убийственный теракт украинских военнопленных в Оленовке.

Так вот, в центре Львова, как вы можете видеть, уже собрались родные пленных из Азовстали, чтобы привлечь внимание мира и, в частности, участников встречи. Призывают их вмешаться, чтобы провести наконец обмен.

Уже после обеда должен быть подход лидеров к печати. О чем же будут говорить и самое важное, какие решения примут — будем следить.

Напомним, что в Днепре из-за обстрелов ЗАЭС будет работать радиационная и химическая разведка ГСЧС.

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