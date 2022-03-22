Встреча Зеленского и Путина является ключевой для того, чтобы был мир - Подоляк

Встреча Зеленского и Путина является ключевой для того, чтобы был мир - Подоляк

Любые принципиальные решения могут приниматься только на встрече президентов двух стран.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина является ключевой для того, чтобы был мир в Украине.

В интервью BBC он подчеркнул, что встреча готовится.

"У нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась", — добавил Подоляк.

По его словам, когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может состояться.

"Когда она может быть – я не готов сказать, потому что раздаются постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины.

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