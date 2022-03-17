Встречать врага готовы 24/7: как проходят ночные боевые дежурства на одной из украинских позиций

Встречать врага готовы 24/7: как проходят ночные боевые дежурства на одной из украинских позиций

Как только садится солнце, военные начинают боевое ночное дежурство.

Украинские воины дежурят на позициях и днем и ночью, и всегда готовы дать отпор. Именно в темное время суток, как только заходит солнце, враг любит наносить удары, но защитники готовы.

О том, как проходят ночные боевые дежурства на одной из украинских позиций, сообщает ТСН.

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"Только вечер и начинается все, как с ракет, так и с автоматов. В последнее время ситуация более-менее спокойная, но все равно есть прилеты, все равно обстреливают", — рассказывает один из бойцов.

Когда на позициях слышны взрывы, военные объясняют – это артиллерийская канонада от украинских защитников.

"Очень позорно – это не военные, это даже не люди, они делают то, что не делала ни одна армия, ни один военнослужащий. Украинские военнослужащие никогда себе такого не позволят, будут стоять как киборги, несгибаемые, непокоренные. Мы не сдадимся", — говорит украинский военный.

Когда в 7 утра в небе слышно вражескую цель, украинские военнослужащие на других позициях реагируют мгновенно — раздается звук выхода. Дальше уже в воздух поднимается украинская авиация – искать вражеского пилота. Отрабатывают идеально.

Как проходят ночные боевые дежурства украинских защитников

"Мы сильный народ, мы сильная нация, всегда готовы. Это неоднократно доказывал наш народ, это неоднократно доказывала наша армия, с нами правда, с нами Бог, всегда готовы", — говорит украинский защитник.

Украинские воины в себе уверены. Говорят: встречать врага готовы 24/7. И точно знают, за кем победа.

"Верьте в лучшее, мы победим – это 100%, я в это верю, вы в это верьте. С нами Бог, берегите себя, своих родных. Слава Украине! Все будет хорошо", — уверяет украинский боец.

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Автор: Ева Николашвили