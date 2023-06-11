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"Встречный бой длился 2 суток": комбат "Арея" об освобождении Нескучного в Донецкой области

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Встречный бой длился 2 суток": комбат "Арея" об освобождении Нескучного в Донецкой области

Командир батальона "Арей"

По его словам, бой был не из легких. оккупанты имели тактическое преимущество и преимущество в количестве.

10 июня наши защитники освободили село Нескучное Донецкой области.

Участие в освобождении населенного пункта принимали в частности бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Их командир Александр Грищук на псевдо "Македонец" рассказал подробности операции.

Бойцы батальона
Бойцы батальона "Арей" в Нескучном / Фото: скриншот с видео

"Какое чувство? Ощущение гордости за батальон, за наших бойцов. Конечно, есть и грусть по погибшим. Каждый из них погиб как герой. А эмоции мешают делу", – говорит комбат.

По его словам, бой был не из легких. Оккупанты имели тактическое преимущество и преимущество в количестве.

"Но они проигрывали нам в мотивации, в вере в наше дело. В целом враг ждал нашего наступления. Как признался один из пленных, они ждали техники, ждали массового наступления танков и бронемашин. Поэтому и они были удивлены наступлением пехотных подразделений. И нашим мужеством и мастерством", – говорит Александр Грищук.

Комбат отметил, что бой за село длился двое суток.

"Встречный бой длился двое суток. Они упорно держались и контратаковали. Но деморализовало их именно наше сопротивление. Тогда они и начали отход", — подытожил "Македонец".

Нескучное на карте / © Deepstatemap
Нескучное на карте / Фото: Deepstatemap

Напомним, в Минобороны подтвердили освобождение Благодатного и Макаровки.

В свою очередт оккупанты, чтобы помешать успешному продвижению ВСУ, взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы на границе Запорожской и Донецкой областей. Эта река протекает через недавно деоккупированные населенные пункты Благодатное и Нескучное.

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Дата публикации
Просмотры
943
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