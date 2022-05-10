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"Встретим с открытыми объятиями": Арестович рассказал, как сдаваться в плен мобилизованным "ЛДНР"

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"Встретим с открытыми объятиями": Арестович рассказал, как сдаваться в плен мобилизованным "ЛДНР"

Офис Президента Украины

Россияне "мобилизуют" украинцев из ОРДЛО и заставляют их воевать против собственной Родины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как мобилизованным из так называемых "ЛДНР" сдаться в плен.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, нужно быть очень большим военным профессионалом, чтобы правильно сдаться в плен.

"Они (мобилизованные с "ЛДНР". — Ред.) не обладают соответствующими навыками. Это тяжело технически. Но мой призыв: не терять надежду и пытаться сдаться при любой удобной ситуации. Они — граждане Украины. Сдавайтесь, переходите на нашу сторону, мы встретим вас с открытыми объятиями", — сказал он.

Советник главы ОП предположил, что мобилизованные оккупантами украинцы могут спрятаться у местных селян во время боевых действий и, при удобном случае, при приближении ВСУ сдаться в плен. Или во время самых боевых действий попытаться "проскочить".

"Это непростая история, эти советы висят в воздухе, потому что технически, чтобы сдаться в плен, нужно владеть навыками разведчика или спецназовца. Это очень тяжело", — подытожил Арестович.

Ранее Алексей Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в Украине.

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