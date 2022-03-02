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Встретятся уже сегодня: на Банковой анонсировали второй раунд переговоров Украины с Россией

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Встретятся уже сегодня: на Банковой анонсировали второй раунд переговоров Украины с Россией

Associated Press

Второй раунд переговоров состоится сегодня.

Второй раунд переговоров Украины с Россией, которая цинично напала на нашу территорию 24 февраля и продолжает ее обстреливать, состоится вечером 2 марта. Делегации будут в том же составе, что и накануне.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", — рассказал "Суспільному" Арестович.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, на брифинге сказал, что Украина готова к диалогу, но "ни в коем случае не готова к российским ультиматумам".

"Требования россиян остаются неизменными — это требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны. Сейчас мы готовы к переговорам, к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к российским ультиматумам", — заверил министр.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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