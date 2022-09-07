Встревоженный Макрон и просьба Зеленского позвонить Путину: появилось видео разговора президентов 24 февраля

24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эммануэлем Макроном.

Во время своего общения Зеленский просил Макрона и западных лидеров позвонить диктатору Путину, чтобы тот остановил войну.

Видео распространила парижская корреспондентка Национального общественного радио Элеонора Бердсли.

На видео виден встревоженный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война.

В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназ в Киев?"

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", — говорит Зеленский.

"Это понятно. Это тотальная война", – отвечает Макрон.

" Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они звонят ему (Путину — ред.) и скажут:"Стоп". Он остановится. Он вас послушает", — говорит Зеленский.

Макрон звучит как Zelensky ranking of the invasion. Это является начало Zelensky's transformation из дружественного лидера в борьбу chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022

Напомним, 24 февраля утром на Банковой президент Зеленский собрал глав фракций Верховной Рады. Но на 30-й минуте встречу прервали спецслужбы, выведшие под руки Зеленского. Так, президент Украины впервые оказался в бункере, из которого руководил государством несколько следующих недель.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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