Вступил в "народную милицию" и водил односельчан в тюрьму: предатель с Харьковщины получил суровый приговор

Котелевский районный суд Полтавской области к 13 годам лишения свободы приговорил коллаборанта, который во время оккупации поселка Боровая Харьковской области согласился работать в так называемой "народной милиции" и водил своих односельчан в тюрьму.

Об этом говорится в приговоре суда.

В материалах суда указано, что в апреле 2022 года российские захватчики и бандоформирование фейковых "Л/ДНР" оккупировали поселок Боровая Харьковской области. Ориентировочно в мае 2022 года местный житель, уроженец Николаевской области, согласился работать в так называемой "народной милиции", которую создали оккупанты во временно оккупированной Боровой.

На суде подозреваемый своей вины не признал и заявил, что его якобы заставили работать в фейковой структуре оккупантов. Он утверждал, что согласился работать на Россию, поскольку боялся за жизнь своей сожительницы, ее детей и внуков. Коллаборант объяснил, что он не носил оружие, а только повязку. "Зарплату" ему выдавали продуктами питания, всего на оккупантов он проработал 2,5 месяцев.

Свидетели во время судебного заседания подтвердили, что подозреваемый работал на окупантов. Один из мужчин рассказал, что предатель носил черную форму с красной повязкой. Когда его задержали и поместили в застенки окупантов, тот его сопровождал в камеру. Он добавил, что предатель все же обращался с ним адекватно и спрашивал, не требуют ли незаконно арестованные лекарства или воды.

Еще одна очевидца объяснила, что видела подозреваемого у помещения, где находились оккупанты. Она добавила, что со слов соседей слышала, как предатель говорил, что "сделал свой выбор и это – Россия".

Также местные объясняли, что видели коллаборанта с автоматом на плече, а также, что в помещении, где незаконно содержали украинцев, он "вел себя как старшый". Большинство свидетелей отмечали, что подозреваемый не был агрессивен и приносил людям воду и посылки от родных.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.7 ст.111-1 УК Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Преступления окупантов в поселке Боровая на Харьковщине

Оккупанты захватили Борову в апреле 2022 года. 4 октября 2022 года стало известно, что ВСУ освободили поселок.

После осовобождении части Харьковской области ВСУ обнаружили там массовые захоронения и многочисленные военные преступления, которые за время оккупации совершили россияне.

Известно, что в поселке Боровая полиция обнаружила в яме тела трех замученных оккупантами людей, среди которых был внук заявительницы. После освобождения поселка женщина бросилась искать его и обнаружила тело в пыточной яме. По данным полиции, у парня было пятнадцать огнестрельных ранений. Еще двое погибших рядом с ним были прикованы друг к другу наручниками.

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 33-летнему мужчине, занимавшему должность директора Дворца культуры в поселке Боровая Изюмского района.

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