Вступил в сговор с оккупантами: экс-мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

Вступил в сговор с оккупантами: экс-мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

Дело расследует следственное управление Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему мэру Рубежного Сергею Хортиву.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По информации следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями "ЛНР". Он получил от них предложение возглавить оккупационные власти в Рубежном, нарушив тем самым требования Конституции и Законов Украины, и добровольно согласился на нее.

Кроме того, подозреваемый публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о проведении на территории суверенного государства Украины так называемой специальной военной операции.

Также он поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования "ЛНР", направленные на захват территории Украины и публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины.

"Экс-мэр Рубежного призвал к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", — говорится в сообщении.

Ранее в Николаевской области был задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Напомним, диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.

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