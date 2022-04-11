Вступил в сговор с оккупантами: экс-мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

Дело расследует следственное управление Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему мэру Рубежного Сергею Хортиву.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
По информации следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями "ЛНР". Он получил от них предложение возглавить оккупационные власти в Рубежном, нарушив тем самым требования Конституции и Законов Украины, и добровольно согласился на нее.
Кроме того, подозреваемый публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 года о проведении на территории суверенного государства Украины так называемой специальной военной операции.
Также он поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования "ЛНР", направленные на захват территории Украины и публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины.
"Экс-мэр Рубежного призвал к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", — говорится в сообщении.
Ранее в Николаевской области был задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.
Напомним, диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.
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