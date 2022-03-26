Вступительную кампанию планируют провести в привычные сроки и максимально цифрализовано

«Мультипредметный тест», содержащий язык, математику, историю будет доступен даже за границей.

Государственная итоговая аттестация отменена, а вот ЗНО должно измениться, потому что во время войны организация тестирования под вопросом.

Об этом говорится в ТСН.

Настя уже три недели живет во Львовской области. До войны мечтала поступить в Харьковскую академию дизайна и искусства. Устояло ли заведение после российских бомбежек не знает и продолжает готовиться. «Это моя сестра на уроке в «Зуме» сегодня, это мама с сестрой – новости читают, это двоюродная сестра, она здесь живет, это у нас была тревога, мы выходим в коридор, правило двух стен», — показывает на видео девушка.

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Рисует сестер и все, что окружает, в альбоме, планшет остался в Харькове, как и учебники. Все предметы, которые нужны для ВНО – учит с телефона. «Сейчас я записалась, здесь в местную школу, прихожу на уроки, которые мне нужны на ЗНО. И тоже пока готовлюсь, репетиторов нет», — говорит девушка.

Накануне парламент упростил процедуру внешнего оценивания и вступительных экзаменов. От государственной итоговой аттестации выпускников уже официально в этом году уволили. При этом саму вступительную кампанию не отменили, а пообещали сделать, как говорят в парламенте — простой, понятный, прозрачный механизм вступления. Который еще только разрабатывается.

«Хотят сделать тот «мультипредметный тест». Там должен быть язык, математика, история. Как к примеру в медицинский людям поступать на биологию и химию? И с творческими конкурсами не знаю что. Я читала, что отменяют ВНО и что отменяют, и творческие вступительные», — говорит девушка.

Настя говорит о тех вузах, в поступление которых требует еще дополнительных экзаменов, кроме ВНО. К таковым относится и специальность, которую она выбрала. До вступительной кампании еще три месяца, и девушка надеется, что вскоре уже станет понятно – как, а главное, в какое заведение она сможет вступить.

Как во время войны готовятся к поступлению 11-классники

«В Киеве осталось не так много детей, я думаю процентов 20, не больше. Но везде ищут Интернет и по расписанию, у нас четко занятия следуют за расписанием. Учителя, которые не могут работать, мы организовали замену», — сообщает завуч лицея Любомир Федоров.

А это об учебном процессе в одном из столичных лицеев рассказывает его завуч Любомир Федоров. Понимает, что далеко не каждая школа сейчас может по объективным причинам оценить дистанционное обучение должным образом. Впрочем, успокаивает, программа у всех выпускных классов – одинаковая. Одиннадцатый класс по большинству предметов уже завершил основную программу. Весна – это повторение», – говорит он.

Вступительную кампанию планируют провести в привычные сроки и к тому же ее максимально цифрализуют. Об этом заявил генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования Олег Шаров.

Тест, который планируют создать для абитуриентов, может быть доступен даже за границей, для уехавших украинцев. Но для вузов, где есть, например, обязательный творческий конкурс, он должен быть обязательно проведён, заявил Шаров.

Олег Шаров рассказал о вступительной кампании во время войны

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