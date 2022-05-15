Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг уверен, что компромисс с Турцией будет быстро найден

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг уверен, что компромисс с Турцией будет быстро найден

Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией относительно вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

НАТО учтет опасения Турции, чтобы не откладывать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Анкара не намерена блокировать процесс.

Об этом заявил на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Турция не намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара только выразила свои опасения", — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО учтет опасения Турции, чтобы не откладывать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек выразил уверенность в том, что компромисс с Анкарой в этом вопросе будет найден быстро.

"Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО соблюдают принцип открытых дверей", — уточнил он.

Напомним, что в Европарламенте пригрозили Турции изоляцией в НАТО в случае блокирования вступления Финляндии и Швеции. В НАТО считают, что нет никакой понятной причины откладывать или блокировать процесс вступления в Североатлантический альянс.

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