Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг уверен, что компромисс с Турцией будет быстро найден

Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией относительно вступления Финляндии и Швеции в Альянс.
НАТО учтет опасения Турции, чтобы не откладывать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Анкара не намерена блокировать процесс.
Об этом заявил на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Турция не намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара только выразила свои опасения", — сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО учтет опасения Турции, чтобы не откладывать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек выразил уверенность в том, что компромисс с Анкарой в этом вопросе будет найден быстро.
"Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО соблюдают принцип открытых дверей", — уточнил он.
Напомним, что в Европарламенте пригрозили Турции изоляцией в НАТО в случае блокирования вступления Финляндии и Швеции. В НАТО считают, что нет никакой понятной причины откладывать или блокировать процесс вступления в Североатлантический альянс.
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