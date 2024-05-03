Вступление Украины в ЕС: посол озвучила важное условие и заинтриговала заявлением

Когда Украина будет вступать в ЕС, ей нужно будет принять полный объем всех правил, установок, законов и т.п. В этот объем входит, в частности, принятый в марте 2024 года Европейский акт о свободе средств массовой информации.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в эксклюзивном интервью для телеканала "1+1".

“Есть основной принцип: когда Украина будет вступать в ЕС, ей нужно будет принять полный объем всех правил, установок, законов и т.д. И в этом смысле медийный закон, на который вы ссылаетесь (речь идет о принятом в марте 2024 года Европейском акте о свободе средств массовой информации, — Ред.), также входит в этот объем», — сказала она.

“Мне кажется, вопрос собственности СМИ был катализатором принятия этого закона. Но в Украине мы этим вопросом занимались много лет, еще до войны. Более того, ситуация в Украине вдохновила законодателей ЕС принять этот закон”, — добавила посол.

27 марта 2024 года Совет ЕС принял новый закон, который будет защищать свободу, плюрализм и редакционную независимость СМИ в ЕС.

Европейский Акт о свободе СМИ (EMFA) установит общие основы медиауслуг на внутреннем рынке ЕС и введет меры, направленные на защиту журналистов и СМИ от политического вмешательства, упрощая их деятельность в рамках ЕС.

Новые правила будут гарантировать право граждан на доступ к свободной и разнообразной информации и определять ответственность стран-членов ЕС за обеспечение надлежащих условий и устоев для их защиты.

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